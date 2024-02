“Una delle emergenze è legata al numero di agenti di polizia penitenziaria, l’obiettivo è ampliare gli organici, oltre a trovare delle soluzioni per il sovraffollamento delle carceri. Ieri il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato ospite della casa circondariale di Civitavecchia.

“Civitavecchia ha ricevuto non solo un ministro importante, ma anche un uomo di grande spessore culturale oltre che politico. Da sindaco – ha detto Ernesto Tedesco – mi ha fatto piacere dare il benvenuto al Guardasigilli Carlo Nordio, giunto in città per l’incontro sul progetto “La cultura rompe le sbarre – Scuola esercizio di libertà” e che spero presto di poter riospitare. Per effetto di questa iniziativa, Rai ha donato 400 PC a scopo formativo ed educativo ai penitenziari italiani. Conosco per ragioni professionali l’ambiente carcerario e trovo che il progetto sia un’occasione importante di crescita per tanti detenuti, merito che va alla perspicacia della presidente Rai Marinella Soldi, del direttore del Dap Giovanni Russo e (per il nostro territorio) della direttrice della casa circondariale Patrizia Bravetti”.