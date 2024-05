Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dopo la conferenza in Autorità di sistema portuale ha poi fatto visita all’azienda Molinari, una delle più importanti e longeve del territorio. Intrattenendosi con l’amministratore delegato Mario Molinari, alcuni soci e dipendenti, oltre al parlamentare Mauro Rotelli, al candidato sindaco di FdI, Massimiliano Grasso, al coordinatore Paolo Iarlori e al candidato al consiglio comunale, sempre di Fratelli d’Italia, Claudio La Camera. E’ scattato anche un bel brindisi tra i presenti, che hanno ricordato una visita in campagna elettorale dello stesso ministro negli anni ’90 nella medesima sede.