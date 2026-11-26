Riceviamo e pubblichiamo. Dopo due scioperi nazionali, una manifestazione davanti al Ministero del Lavoro che ha visto la presenza di centinaia di portuali italiani e a seguito dell’intervento deciso dei lavoratori marittimi, il Ministero del Lavoro ha finalmente convocato un tavolo tecnico sul lavoro usurante. Era questa la richiesta avanzata dalla delegazione di USB Mare e Porti e Orsa Porti durante l’incontro del 7 maggio di quest’anno presso il Ministero del Lavoro. Un primo risultato importante, frutto della determinazione dei lavoratori sostenuti dalla nostra organizzazione sindacale.

Nei prossimi giorni la delegazione di USB Portuali e Marittimi parteciperà quindi al tavolo tecnico convocato dal Ministero del Lavoro. Questo passaggio sarà però solo l’inizio di un percorso complesso che dovrà portare assolutamente al riconoscimento ai fini pensionistici del lavoro usurante per migliaia di lavoratori. Il confronto, che inizialmente si concentrerà su questioni tecniche, dovrà perciò fare i conti con la volontà politica di dare seguito alla richiesta che arriva dalle banchine e in generale dal mondo portuale e marittimo.

La necessità di un riconoscimento pieno dei requisiti per la pensione anticipata sarà ovviamente uno dei temi centrali del nostro intervento. A seguito dell’incontro USB convocherà assemblee in tutti gli scali per aggiornare i lavoratori e concordare i passi successivi.