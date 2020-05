“Il Mercato riapre da lunedì, compriamo locale”, la rassicurazione dell’assessore Pescatori

“Non possiamo ringraziare il gruppo consiliare del M5Stelle della segnalazione circa il malcontento degli operatori del mercato, ma possiamo comunque dire loro che la situazione è risolta. Davanti alle criticità rilevate ad una prima proposta avanzata agli operatori, in vista della riapertura per la fase 2, il sindaco Ernesto Tedesco, la sottoscritta e il comandante dei vigili urbani Ivano Berti siamo tornati con alcuni accorgimenti e relative modifiche in piazza Regina Margherita per mostrare le nuove planimetrie. Possiamo quindi aggiornare sulla situazione chiarendo che da lunedì il mercato si svolgerà regolarmente con tutti gli operatori aperti. Le soluzioni sono state infatti trovate e per tempo: gli esercenti dei banchi non alimentari saranno ai loro posti, con alcuni accorgimenti per favorire l’attento rispetto dei distanziamenti, i banchi ortofrutta più grandi saranno presenti negli spazi liberi davanti al cinema Royal e nel rispetto delle dimensioni delle rispettive licenze. Infine i produttori con banchi più piccini troveranno posto davanti ai box San Lorenzo, mentre tutto il resto resterà come adesso. Da assessore al Commercio mi preme quindi ringraziare gli operatori che hanno mostrato voglia di riprendere nelle regole e quindi capacità di avanzare suggerimenti e accettare le proposte: gli esercenti alimentari sono stati bravissimi ed anche i non alimentari ci aiuteranno a rispettare le regole”. “Il Mercato, che abbiamo tenuto per quanto possibile aperto durante la fase acuta dell’emergenza, riparte con misure di contingentamento chiare e comprese da tutti e lo fa nei tempi giusti. Tempi che, e qui torniamo all’impossibilità di ringraziare il gruppo consiliare del M5S, non potevano essere più rapidi, considerando che sul distanziamento minimo al governo si è fatto giorno solo nelle ultime ore. Ma alle polemiche preferiamo gli appelli, raccomandando agli operatori di mantenere le distanze minime e di indossare mascherine e guanti e ai cittadini di sostenere l’economia cittadina comprando locale”. Questo quanto afferma l’Assessore al Commercio, Claudia Pescatori.