Si è svolto ieri il consiglio comunale sul tema del Mercato di Piazza Regina Margherita. La discussione in aula Pucci verteva su vari aspetti, dalla possibilità di un futuro restyling dell’area, alla bonifica fino alla questione legata ai nuovi parcheggi blu nei pressi della zona. Dall’amministrazione poche risposte sul futuro del Mercato. A preoccupare i mercatali i lavori stradali che dovrebbero partire nei prossimi mesi: “Speriamo che non inizino a metà dicembre, in prossimità delle festività natalizie, una prospettiva che ci creerebbe diversi danni”, hanno spiegato alcuni operatori intervenuti durante la seduta aperta. “Il Mercato deve diventare un punto attrattivo per i turisti, esattamente come funziona in altre grandi città europee, come Londra, Barcellona e Madrid”, ha commentato John Portelli, direttore generale Rome Cruise Terminal. La delegata al mercato: “Ci sentiamo abbandonati”. Dalla maggioranza poche indicazioni sul futuro restauro e sugli interventi da effettuare. Sul tema dei parcheggi si è ipotizzata una iniziativa per concedere ai residenti delle agevolazioni. Nel finale polemiche roventi fra il presidente del consiglio comunale Emanuela Mari e la minoranza. I consiglieri di opposizione avevano chiesto di poter replicare alle dichiarazioni degli assessori, mentre il “notaio” dell’assise aveva chiuso il dibattito dando parola finale a quest’ultimi. Così la minoranza ha deciso di abbandonare l’aula facendo mancare il numero legale. Nota margine del consiglio comunale: ancora una volta poca partecipazione nonostante un tema caldo e la possibilità di intervenire per tutti. A testimonianza dello scarso interesse del dibattito politico locale.