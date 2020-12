Il maltempo mette a dura prova il litorale. Danni anche al Parco di Flavio

Il maltempo ha lasciato il segno sul territorio. I danni più ingenti si sono materializzati a Cerveteri e Santa Marinella, a causa di una tromba d’aria che ha sradicato alberi, staccati pezzi di tetto e di intonaco dalle case e dagli edifici. Problemi anche a Civitavecchia, ovviamente sulla Marina con la spiaggia che è stata erosa e messa ancora una volta a dura prova. Il lungomare ha subito conseguenze, ad esempio il Parco Gagliardini, a due passi da Piazza degli Eventi. “Dal 2012 che c’è un progetto con barriera soffolta, da noi presentato – scrive sui social il consigliere comunale di Onda Popolare Patrizio Scilipoti -. Oggi c è un parco e sapete tutti come si chiama è perché c è. Non aggiungo altro”.

