Si è svolta sabato a Fano, nelle Marche, la prima delle tre semifinali del Terzo Gran Premio Nazionale di Canto Corale 2027 “Voci d’Italia”. Tra i membri in giuria nella prestigiosa competizione figurava il Maestro Riccardo Schioppa, musicista di riferimento del panorama corale cittadino e non solo. L’esser stato chiamato come giurato dal direttore artistico Lorenzo Donati in un contesto di così alto livello conferma ancora una volta le qualità indiscutibili di Schioppa (direttore di coro, direttore d’orchestra, compositore e pianista, diplomato in alcuni dei più importanti conservatori italiani, pluripremiato in diversi concorsi) il quale da più di dieci anni alla direzione del Coro della Filarmonica di Civitavecchia e dell’Ensemble InCantus diffonde una musica corale di elevata qualità in tutta Italia. Un ulteriore tassello ad evidenziare la competenza e la serietà del M° Schioppa, di recente anche riconfermato come uno dei docenti dell’Accademia Corale Italiana, scuola di formazione per direttori di coro a livello nazionale.