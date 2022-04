Il Liceo Classico “Guglielmotti” accoglie una rifugiata ucraina: “Qui starà bene”

La ragazza è arrivata in Italia, scappata dalle bombe e dai carri armati, una ventina di giorni fa insieme alla mamma

“L’Italia ripudia la guerra”, è stata accolta anche con lo striscione che si ispira all’articolo 11 della nostra Costituzione. Parliamo di Lisa, la 14enne ucraina che ieri mattina è stata accolta dal Liceo Classico Guglielmotti, che la ospiterà almeno fino al termine dell’anno accademico. Molto caloroso il saluto dell’Istituto, che ha atteso l’arrivo della giovane rifugiata nell’atrio, con alcuni striscioni di benvenuto. Frequenterà la classe 1A. La ragazza è arrivata in Italia, scappata dalle bombe e dai carri armati, una ventina di giorni fa insieme alla mamma. Il papà invece è dovuto rimanere in Ucraina. La zia di Lisa vive a Civitavecchia, è sposata con un commerciante locale e ha favorito i passaggi essenziale in questa fase così delicata.