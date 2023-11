“Il leone scappato dal circo è stato sedato e catturato”

“Il leone è stato sedato e catturato. Ora verrà preso in consegna dal personale del circo. Ringrazio la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e provinciale, la Asl e tutti i volontari che hanno prestato servizio in queste ore di grande apprensione. Spero che questo episodio possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi”, lo dichiara il sindaco Alessandro Grando sulla sua pagina Facebook. Il felino era fuggito da un circo nel pomeriggio scatenando il panico in città.