Il leone Kimba scatena il dibattito sui social: “Basta con gli animali al circo”

La storia di Kimba, il leone fuggito dal circo di Ladispoli e poi sedato e catturato nella notte di sabato sta scatenando un dibattito molto intenso sui social. Tra i più agguerriti i comitati animalisti. “La colpa è delle persone che pagano ancora per vedere questi “spettacoli”, portando anche i bambini che dovrebbero essere protetti dai danni che il circo fa con il messaggio gravemente diseducativo che trasmette – scrive il Movimento anti caccia -. Cosa possono fare i sindaci? Educare, diffondendo con iniziative la cultura dello spettacolo come qualcosa che non ha a che fare con la costrizione, la privazione, lo stimolo /risposta, l’esposizione al pubblico ludibrio, la violazione delle caratteristiche etologiche e della dignità di ogni individuo. Il circo resterà senza pubblico, e i circensi saranno costretti a imparare abilità umane, per esibirsi”. L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente chiede che non lo “si riconsegni alle gabbie del circo”.