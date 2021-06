Il Lazio oltre i 5 milioni di somministrazioni di vaccino. E’ la prima regione in rapporto alla popolazione

Oggi oltre 5,1 milioni di somministrazioni nel Lazio, 2 milioni le prime dosi. Entro l’8 agosto il 70% della popolazione sarà immunizzata, come conferma la Regione Lazio, che è la prima regione italiana per numero di immunizzati e la prima per dosi somministrate in rapporto alla popolazione. Si parte con il sequenziamento del 100% dei casi positivi: i centri del Lazio pronti per l’analisi dei tamponi positivi. Questa settimana al via la campagna vaccinale J&J ad accesso diretto sui camper.