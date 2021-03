Il Lazio è la regione che ha vaccinato più anziani: il 70% degli over 80 prenotati ha ricevuto il siero

Continua la campagna di vaccinazione nel Lazio. Ecco il report alla giornata di ieri.

Prenotazioni over 70: sono 184.381 gli over 70 prenotati: 65.483 per la classe d’età 78/79 anni, 58.057 per la classe d’età 76/77 anni e 60.841 per la classe d’età 74/75 anni. Lunedì aprono le prenotazioni per la fascia 73/72 anni. Sono oltre 9 mila le vaccinazioni per i fragili. Aperte prenotazioni per codice c02 ovvero invalidi assoluti con indennnità accompagnamento.

Vaccini da medici di medicina generale: raggiunte le 55 mila dosi e sono oltre 2.188 i medici già attivi nella campagna e che hanno ritirato almeno una fiala dei vaccini presso le farmacie delle asl.

Vaccini anti covid: si viaggia ad una media di oltre 20 mila somministrazioni al giorno. Superata la quota delle 668 mila vaccinazioni somministrate che rappresentano oltre il 10% della popolazione nel Lazio. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Vaccinazioni over 80: superata la quota delle 225 mila vaccinazioni over 80 che rappresentano il 70% delle persone prenotate over 80. Il Lazio è la regione che ha vaccinato più anziani.