Il Ladispoli piazza il colpo Giuseppe Tabarini

Il Ladispoli piazza il colpo per il reparto offensivo. È ufficiale infatti il trasferimento in rossoblu dell’attaccante Giuseppe Tabarini nell’ultima parte di stagione in forza alla Virtus Nettuno.

Per Tabarini si tratta di un ritorno nella città tirrenica: l’attaccante infatti ha già vestito la maglia rossoblu nella stagione 2015/16. Nella sua giovane carriera tra le altre ha indossato le maglie di Sff Atletico, Civitavecchia e Real Monterotondo Scalo.

Con l’arrivo del classe 1995 al fianco del già annunciato Luca Teti, mister Scorsini si troverà a disposizione un’importante e prolifica coppia d’attacco.