Il Ladispoli Calcio dichiara di aver sollevato Aldobrando Franceschini da tecnico della prima squadra. La società ringrazia l’allenatore per l’impegno messo in campo in questi mesi ed al quale va un grosso in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale.

Il Ladispoli Calcio dichiara inoltre di aver affidato la conduzione della prima squadra a Marco Pedini che verrà presentato sulla pagina social del Ladispoli Calcio durante il primo allenamento previsto per oggi.