Il Gruppo Misto si colora di rosa. Perello e Frascarelli accolgono la consigliera Morbidelli

Perello: "Nutro grande rispetto e stima per Roberta che dopo anni di militanza politica ha fatto una scelta per la squadra e per questa maggioranza"

A seguito dell’entrata della consigliera Roberta Morbidelli nel Gruppo Misto si registra l’intervento del consigliere comunale Daniele Perello. “Insieme al consigliere Frascarelli diamo il benvenuto a Roberta nel nostro gruppo. Un gruppo importante che si pone tra i più costruttivi al fianco del sindaco in questa amministrazione. Nutro grande rispetto e stima per Roberta che dopo anni di militanza politica ha fatto una scelta per la squadra e per questa maggioranza, guardando oltre le problematiche con il partito locale di Fratelli d’Italia. Ci metteremo subito a lavoro nelle varie commissione con sinergia e dinamismo, cosi come abbiamo sempre fatto, per assicurare il meglio alla cittadinanza”