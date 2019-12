Il Granari Spazio Off saluta il nuovo anno con “L’antico dubbio”

Nuovo appuntamento al Granari Spazio Off con la Compagnia Teatrale Excalibur il 2 gennaio alle ore 21 con “L’antico dubbio”. In una giornata come tante, in un’epoca ormai lontana ma ferma nella memoria, un bambino sta per nascere. È il bambino dei bambini, colui che cambierà per sempre la storia dell’uomo, lui stesso uomo, ma figlio di Dio: Gesù di Nazareth. Questa la storia davvero singolare che Francesca Nunzi porterà in scena con Lara Paolillo nel ruolo di Maria, insieme a Giuseppe Scoglio, nei panni di Giuseppe. Di origine napoletana, la città della precarietà ma anche della capacità di invenzione e di sopravvivenza, i due futuri genitori del bambino più impegnativo e più importante di tutti i tempi litigano per quello che resterà per sempre “l’antico dubbio”: di chi è quel bambino? È stato davvero lo Spirito Santo a concepirlo? È in buona fede Maria e invece Giuseppe è il solito uomo malfidato? Un dialogo serrato per un atto unico in cui i due attori, supportati da un insolito angelo (Pietro Giorgetti) ed un divertente ciuccio (Massimo di Anne), intratterranno gli spettatori in esilaranti e dolcissime situazioni che non mancheranno di regale al pubblico tante risate.

Per le prenotazioni: 331 3497182 – 388 6990602 – 377 387 9413 (anche Whatsapp) o scrivendo una mail a granarispazioff@gmail.com

