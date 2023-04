Il freddo non ferma la processione del Cristo Morto

In tanti hanno seguito il tradizionale corteo del Venerdì Santo, organizzatore come sempre dall’Arciconfraternita del Gonfalone. Hanno preso parte all’evento 800 figuranti, poco meno di 200 i penitenti, legati a pesanti catene di ferro e con sulle spalle delle croci di legno. Il percorso è stato quello classico, dalla Chiesa della Stella, punto di partenza si è direzionato su Via Trieste, Via Stendhal, Corso Marconi, Piazza Vittorio Emanuele, Largo Cavour, Largo Plebiscito, Via Battisti, Via Cialdi, Via Crispi, Corso Centocelle, Largo d’Ardia, Viale Baccelli, Via Annovazzi, Via Buonarroti e poi di nuovo Corso Centocelle, Largo Plebiscito, Largo Cavour, Piazza Vittorio Emanuele, Corso Marconi, Via Stendhal, Via Trieste, con rientro alla Chiesa della Stella.