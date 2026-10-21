Il forte vento provoca la caduta di un’insegna: intervento dei Vigili del Fuoco

Mattinata di interventi per i Vigili del Fuoco a Civitavecchia, impegnati a fronteggiare diverse criticità sul territorio, legate alle condizioni meteorologiche avverse. Intorno alle 9.30, una squadra del distaccamento cittadino è intervenuta al civico 74 di via Terme di Traiano, in seguito alla segnalazione di un’insegna pericolante.

A provocare la situazione potrebbe essere stato il forte vento, che avrebbe divelto una porzione dell’insegna di un’attività commerciale, facendola precipitare al suolo e creando una potenziale situazione di pericolo per i passanti.

Giunti sul posto, i pompieri hanno avviato le operazioni necessarie per eliminare ogni rischio. Per raggiungere le parti interessate e completare le verifiche in sicurezza, è stata impiegata anche l’autoscala AS17. L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza la struttura e delimitare l’area coinvolta, prevenendo ulteriori possibili conseguenze.