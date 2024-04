“Il finanziamento per la radioterapia al San Paolo è fondamentale per potenziare i servizi”

“Dalla regione Lazio è finalmente arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando. E’ stata pubblicata la determinazione di finanziamento di oltre 8 milioni di euro che serviranno a potenziare i servizi di radioterapia presso l’Ospedale di San Paolo di Civitavecchia. Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questa importante vittoria, dalle associazioni locali che hanno iniziato la battaglia insieme alla Presidente della Fondazione Sarracco, al Sindaco Tedesco, e a tutti i politici, indipendentemente dal colore politico. In particolare, desidero esprimere un profondo ringraziamento al Presidente Rocca, per aver sostenuto e portato a termine questa battaglia. Non ci sono parole per descrivere la gratitudine che provo. Ognuno di noi ha una storia personale legata a queste cruciali cure mediche, e oggi è davvero una giornata di festa per tutti noi. Grazie di cuore a tutti”. Lo dichiara l’assessore alla cultura e al turismo Simona Galizia.