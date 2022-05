Il Festival Sipario tra Lazio e Toscana a maggio 2022 arriva a Civitavecchia

A Civitavecchia il 14 maggio 2022 ore 21 al Teatro Traiano il concerto gratuito su prenotazione di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista quartet con Ma perché mi inviti a cena?, un viaggio tra i maggiori successi della musica napoletana e internazionale, nell’ambito di Festival Sipario. Dal 06 al 31 maggio fa tappa nel centro Italia il Festival itinerante Sipario, un’iniziativa promossa da BPER Banca in collaborazione con AD Eventi e Ventidieci, che offrirà quattro concerti gratuiti al pubblico. Quattro serate, ciascuna su un palcoscenico diverso, per quattro spettacoli che animeranno il territorio tra Toscana e Lazio. Tutti gli eventi sono realizzati grazie alla sinergia con i Comuni di Arezzo, Rieti, Civitavecchia e Castelfranco Piandiscò, con la Fondazione Guido d’Arezzo e soprattutto in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e ATCL Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio. Un territorio ricco di arte teatrale e musicale, celebre per la programmazione di assoluto prestigio, che Sipario omaggia proponendo al pubblico una rassegna improntata alla buona musica: i migliori interpreti del jazz italiano, un grande pianista classico come Rahmin Bahrami e uno dei cantautori più bravi e talentuosi che ci sia nel panorama italiano come Giovanni Caccamo. Il responsabile della Direzione Territoriale Centro Ovest di BPER Banca, Luigi Zanti, commenta così l’iniziativa: “Siamo molto soddisfatti di rendere omaggio alla musica e alla cultura attraverso le quattro tappe di Festival Sipario. Anche all’interno di un quadro internazionale estremamente delicato come quello attuale, che provoca in tutti noi forti emozioni e preoccupazioni, crediamo che la cultura possa fare da volano per ripartire insieme. Vogliamo infatti interpretare fino in fondo il significato di Responsabilità sociale di impresa, convinti che sia un nostro dovere restituire alla collettività parte del valore che creiamo, investendo nella cultura e in tutti quegli ambiti che incidono in modo significativo sul benessere delle persone e sullo sviluppo dei territori in cui siamo presenti”.

14 maggio 2022 ore 21 Teatro Traiano – Civitavecchia

NICKY NICOLAI E STEFANO DI BATTISTA QUARTET

Nicky Nicolai, una delle più importanti voci del jazz, e il sassofonista Stefano Di Battista sono in concerto al Trianon Viviani con “Ma perché mi inviti a cena?”, un viaggio tra i maggiori successi della musica napoletana e internazionale. Il titolo riprende quello dell’ultimo singolo della coppia d’arte e di vita, che ha visto la collaborazione del paroliere Pasquale Panella, già coautore di Lucio Battisti nel suo ultimo periodo di gusto elettronico. Stefano Di Battista viene da una famiglia di musicisti, come lui stesso ha spiegato nella biografia pubblicata sul suo sito web, e si è avvicinato allo studio del sassofono ancora bambino. Per quanto riguarda la vita privata, si intreccia in modo profondo con la sua passione per la musica. Basti pensare che, nel 2005, ha partecipato al Festival di Sanremo insieme alla consorte, Nicky Nicolai appunto, classificandosi al quarto posto con il brano Che mistero è l’amore. Di Battista è sposato dal 2003 con Nicky Nicolai. Si sarebbero conosciuti tramite un’amica in comune e dal loro amore è nata una figlia: Flora. La carriera artistica di Nicky Nicolai è iniziata nel 1988, con il gruppo femminile delle Compilations, lanciato a Domenica In. Nel 2004, ha debuttato come solista con l’album Tutto passa. A Sanremo è arrivata appunto nel 2005, con la formazione di Stefano Di Battista Jazz Quartet. Nel 2006 ha preso parte con lo stesso gruppo al programma Il senso della vita, condotto da Paolo Bonolis.

Gli altri concerti:

6 maggio 2022

Teatro Flavio Vespasiano

Rieti

RAMIN BAHRAMI & DANILO REA “Bach is on the air”

Ramin Bahrami dice che Bach gli ha salvato la vita. La sua musica è stata un’ancora di salvezza contro l’Iran di Khomeini e l’orrore della guerra. Danilo Rea invece Bach l’ha riscoperto con la maturità. Un po’ perché di base ha un cuore romantico. E poi perché per lui come per tanti altri è stato lo scoglio maggiore quando studiava al Conservatorio di Santa Cecilia. «Per il compimento medio ancora si estraeva a sorte un preludio e fuga del Clavicembalo ben temperato ventiquattro ore prima dell’esame» racconta Danilo Rea.

15 maggio 2022

Teatro Comunale Wanda Capodaglio

Castelfranco di sopra

GIOVANNI CACCAMO “Parola tour”

“Parola” di Giovanni Caccamo è un suggestivo viaggio tra parole e note.

di Giovanni Caccamo un susseguirsi di canzoni, testi e poesie.. Ad affiancare l’artista, saranno tutte e voci e registrazioni inedite offline dell’album “Parola”: Willem Dafoe, Aleida Guevara, Andrea Camilleri, Michele Placido, Beppe Fiorello.

31 maggio 2022

Teatro Petrarca

Arezzo

FABRIZIO BOSSO tromba & JULIAN OLIVER MAZZARIELLO pianoforte

In “TANDEM”

In tanti anni di conoscenza e amicizia reciproca, Fabrizio e Julian hanno sviluppato un’empatia unica, pronta a misurarsi con la più ampia libertà assoluta in qualsiasi territorio la loro fantasia gli sottoponga. Da qui, ma anche da una forza tecnica che facilmente scivola nel virtuosismo. “Tandem” è un prisma in cui si riflettono standard americani, canzoni italiane, il Brasile, temi da film, ballad struggenti: tutto ciò al servizio del cuore e dell’emozione, di quello che Fabrizio, ben conosciuto al nostro pubblico, non manca mai di mettere in evidenza, alla pari del suo partner, pianista italo-inglese di straordinarie doti espressive.

Tutti gli eventi avranno inizio alle 21:00 e saranno a ingresso gratuito, previa prenotazione.

Prenotazioni a partire dal 28 marzo sul sito www.sipariofestival.it

Infoline 375 6102453 info@sipariofestival.it

