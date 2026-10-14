Civitavecchia torna a parlare giapponese. E’ in programma da venerdì a domenica prossimi il Festival di Cultura Giapponese, giunto alla quinta edizione. Tre giorni tra musica, cinema e laboratori dedicati all’arte del paese del Sol Levante per rendere evidente il legame presente tra la città portuale e il Giappone. Il tutto reso possibile grazie al bando di Città Metropolitana a cui il Comune ha partecipato risultando vincitore e ricevendo quindi un finanziamento per l’evento.

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IL PROGRAMMA COMPLETO:

Venerdì 16 ottobre

– Ore 16:30 – Apertura del Festival.

– Ore 19:30 – Cerimonia di inaugurazione del Festival.

Sabato 17 ottobre

– Ore 10:00 – Apertura del Festival.

– Ore 10:30 – Workshop di origami per bambini, Sala Molinari.

– Ore 11:00 – Show-cooking di cucina italo-giapponese, Foyer, con offerta di tè maccha alle autorità e canzone per l’Anniversario.

– Ore 11:30 – Vestizione del kimono, Sala Morricone.

– Ore 15:00 – Workshop di bonsai, Sala Molinari.

– Ore 15:30 – Lezione di kimono, Sala Morricone.

– Ore 16:00 – Seminario sul cammino di Hasekura (1 ora), Sala Molinari.

– Ore 17:00 – Proiezione del film anime L’uovo dell’Angelo di Mamoru Oshii, Sala Morricone.

– Ore 17:30 – Workshop di origami per adulti (1 ora), Sala Molinari.

– Ore 19:00 – Concerto Italia-Giappone (1 ora), Sala Morricone.

Domenica 18 ottobre

– Ore 10:00 – Apertura del Festival.

– Ore 10:00 – Passeggiata «Cammino di Hasekura», Porto.

– Ore 10:30 – Workshop di origami per bambini, Sala Molinari.

– Ore 11:30 – Vestizione del kimono, Sala Morricone.

– Ore 15:00 – Workshop di bonsai, Sala Molinari.

– Ore 15:30 – Lezione di kimono (1 ora), Sala Morricone.

– Ore 16:00 – Seminario sul cammino di Hasekura (1 ora), Sala Molinari.

– Ore 17:00 – Proiezione del film anime A New Dawn, diretto da Yoshitoshi Shinomiya, Sala Morricone.

– Ore 17:30 – Workshop di origami per adulti (1 ora), Sala Molinari.

– Ore 19:00 – Chiusura del Festival con il concerto Italia-Giappone, Sala Morricone.

Attività permanenti: tutti i giorni

Dalle ore 10:00 alle 20:00, mostra-mercato dell’artigianato e della cultura giapponese, con:

– Calligrafia Shuji.

– Oracolo Omikuji.

– Via del tè Chado.

– Disegni Etegami.

– Mostre di origami e bonsai.

– Bazar e stand dedicati.

– Angolo della lettura a cura della libreria Mondadori.