“Il dl crescita non va bene”, portuali all’attacco del Governo

“In data odierna come ANCIP (Associazione Nazionale Imprese Portuali, ndc) abbiamo inviato una nota al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai rappresentanti dei gruppi parlamentari di maggioranza del Governo, nonché ad Assoporti per segnalare che il decreto crescita non va bene. Va assolutamente e urgentemente migliorato salvaguardando davvero il lavoro e i lavoratori”, lo riportano sulla pagina Facebook della Compagnia Portuale il presidente Enrico Luciani e il vice Patrizio Scilipoti. Nella bozza del Dl infatti non si prevedono misure importanti, soprattutto per ciò che riguarda il Porto di Civitavecchia, completamente ignorato, sebbene sia quello più in crisi a causa dello stallo totale del traffico turistico.