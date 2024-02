Il derby finisce in parità, il Civitavecchia fa 1-1 a Ladispoli

I padroni di casa sono andati in vantaggio con Iurato al 10'. Il pari per gli ospiti è arrivato nella ripresa, con Legnante al 60', il baby ex Legnano è entrato al posto dell'infortunato Papaj.

Pareggio per 1-1 a Ladispoli fra i padroni di casa dell’Academy e il Civitavecchia Calcio. Si giocava la 25esima giornata del campionato di Eccellenza, con i nerazzurri che arrivavano da due sconfitte consecutive e rovinose, contro Montespaccato e Rieti. I padroni di casa sono andati in vantaggio con Iurato al 10′. Il pari per gli ospiti è arrivato nella ripresa, con Legnante al 60′, il baby ex Legnano è entrato al posto dell’infortunato Papaj.