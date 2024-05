Il Deputato Roberto Traversi incontra il candidato sindaco Enzo D’Anto a Civitavecchia a seguito della ufficializzazione che rende Civitavecchia porto “core” dell’Ue. Martedì pomeriggio il Segretario di Presidenza Dep. Roberto Traversi è venuto a incontrare il candidato sindaco Enzo D’Anto, i Candidati che lo sostengono e gli attivisti M5S.

È grazie soprattutto all’impegno di Traversi, prima come sottosegretario al Mit con la delega ai porti con il Governo Conte II e poi con una risoluzione depositata in commissione trasporti, che si è potuto raggiungere l’importante traguardo di avere il porto di Civitavecchia all’interno della rete Core.

Proprio lo scorso 24 aprile è stato pubblicato sul Guce, la Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, il regolamento Ten T che ha ufficializzato la chiusura formale di questo lungo percorso, consentendo all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale di esser inserito nei programmi di finanziamento europei.

“È stato per me un grande piacere ritornare a far visita a Civitavecchia. È di rilevanza fondamentale che il porto principale della Capitale possa così accedere a politiche di crescita e sviluppo di rilievo europeo.” Ha affermato Traversi , aggiungendo che l’incontro di ieri è stata una bellissima occasione per confrontarsi con il candidato D’Anto e i consiglieri e per parlare di strategie e sviluppo non solo del porto, ma di tutta la città di Civitavecchia. “È, infatti, determinante valorizzare la città e fare rete affinché gli investimenti possano rendere Civitavecchia un polo pronto ad accettare le sfide del futuro.”