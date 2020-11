Il delegato Frascarelli: “Fermo idrico per lavori straordinari dalla sera di martedì 1 alla sera di mercoledì 2 dicembre”

ACEA ATO2 S.p.a., Gestore del Servizio Idrico di Civitavecchia, in data odierna, ha reso noto che per consentire interventi di manutenzione straordinaria urgenti ed improcrastinabili si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia