Il cuore di Tolfa è sempre l’arte: domenica doppio appuntamento

Doppio appuntamento con l’arte a Tolfa, domenica 19 luglio, per due mostre collettive curate da Simona Sarti e promosse dall’Associazione Culturale “Associazione Arte altra”.

Alle 17.30 presso il Polo Culturale di Tolfa avrà luogo l’inaugurazione della mostra dedicata a Gianni Rodari “C’era una volta… una mostra!”, mentre alle 19.00 presso l’Anfiteatro “Pompilio Tagliani” della Villa comunale, si terrà l’inaugurazione dell’ installazione “Posti ad arte”. “C’era una volta una mostra!” – In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, poeta, scrittore, giornalista: un’esposizione collettiva ideata da Simona Sarti, dove gli artisti ispirati ai suoi testi hanno dato libero sfogo alla fantasia, ognuno trovando quella intima parte “infantile” che ciascuno conserva dentro di sé e che diverte tanto quando la riusciamo a manifestare. A qualsiasi età.

(Artisti: Silvia Agostini, Isabella Angelini, Alessandra Bilotta, Norberto Cenci, Marco Delli Veneri, Giovanna Gandini, Florian Heymann Guglielmi, Metello Iacobini, Felice Leonardi, Silvana Leonardi, Marco Maraffa Michel Patrin, Elisabetta Piu, Gabriella Sabbadini, Simona Sarti, Elodie Serra. Con il contributo artistico dei ragazzi della V D della Scuola elementare dell’Istituto Comprensivo Parco della Vittoria, Roma). “Posti ad Arte” – L’occasione di creare segnali con cerchi artistici adesivi e antiscivolo per mantenere la distanza di sicurezza ha ispirato questa installazione artistica, che vedrà protagonista l’anfiteatro dedicato al poeta a braccio “Pompilio Tagliani”, all’interno della Villa Comunale di Tolfa. Una location dove da sempre si svolgono la maggior parte degli spettacoli dell’estate tolfetana, anche ora che la pandemia impone misure di distanziamento sociale. Così l’arte riesce a trasformare i nostri spazi in una mostra a cielo aperto da visitare, rispettando l’altro e consentendo di trovare facilmente il proprio “posto” ad ogni persona che vorrà assistere agli spettacoli proposti dal nutrito programma culturale. (Artisti: Silvia Agostini, Isabella Angelini, Norberto Cenci, Giovanna Gandini, Marzia Gandini, Florian Heymann Guglielmi, Metello Iacobini, Michel Patrin, Elisabetta Piu, Gabriella Sabbadini, Simona Sarti). Alle inaugurazioni parteciperà la storica dell’Arte, Floriana Mauro. I due eventi sono realizzati in collaborazione con TolfArte.