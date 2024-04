Il Csm nomina Alberto Liguori a capo della Procura di Civitavecchia

In magistratura dal 1991, ha iniziato la sua carriera come pm a Enna e poi a Cosenza. E' attualmente a capo della Procura di Terni

Alberto Liguori sarà il nuovo procuratore capo di Civitavecchia. Il Consiglio superiore della magistratura lo ha indicato come successore di Andrea Vardaro, a capo della Procura di Civitavecchia. Liguori, in magistratura dal 1991, ha iniziato la sua carriera come pm a Enna e poi a Cosenza. E’ attualmente a capo della Procura di Terni. E’ stato nominato nel 2008 presidente del tribunale di sorveglianza di Catanzaro, successivamente ha trascorso un periodo fuori ruolo perché eletto togato al Csm. Nel dicembre 2014 è rientrato in ruolo come pm a Roma e dal 2016 a ha svolto l’incarico di procuratore capo a Terni.