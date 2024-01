Il CRC vince con la “cazzimma” a Napoli, Afragola sconfitto 17-13

“Ci vuole cazzimma per vincere domenica con il Rugby Napoli Afragola” : così diceva uno dei veterani del Rugby Civitavecchia e così è stato il CRC ha vinto per 17 a 13. Cos’è la “cazzimma”? Non è facile spiegarla è uno stato di coscienza. È quello stato di emozione iniziale dalla pancia, si diffonde per il corpo dalla testa alle dita dei piedi per arrivare agli occhi. E quando negli occhi appare la cazzimma, allora è il momento di farla uscire e mostrarsi, è così è stato per i biancorossi.

La cazzimma, il sedicesimo giocatore di questo Rugby Civitavecchia questa domenica 14 gennaio al al Villaggio del Rugby a Napoli per la 10° di campionato di serie A, contro il Rugby Napoli Afragola. Tornando alla cronaca, tre mete del Civitavecchia, una al primo tempo due al secondo, per il Napoli una meta al primo tempo e due trasformazioni al secondo tempo.

Una partita da mille volti, appena trascorsi otto minuti dall’inizio del primo tempo, meta del CRC, poi il Napoli ha risposto con una forza notevole ed è andato in meta al 33°, dopodiché c’è stato un notevole equilibrio fino alla fine del tempo iniziale.

Secondo tempo il Napoli ribadisce la sua predominanza con una trasformazione, il Civitavecchia compie alcuni errori nei ventidue avversari, non riuscendo a trasformare in meta numerose occasioni, il Napoli di nuovo a punti con una trasformazione in mezzo ai pali, punteggio 13 a 5. A quel punto sembrava per il Rugby Civitavecchia una partita compromessa, ma la famosa citata “ Cazzimma” usciva fuori dai biancorossi, con due mete successive nei minuti finali.

Dallo staff: “Una partita combattuta, ed è la prima volta che riusciamo a vincere a Napoli, siamo riusciti in quello che volevamo attuare, giocare sempre alla mano con davvero belle giocate. La determinazione dei giocatori è stata ottima, fino alla fine abbiamo provato a vincere senza arrendersi per portare a casa il risultato. Certo ci sono stati degli errori nella zona rossa avversaria ma credo che su questo ci lavoreremo. Però senza vanità e superbia siamo stati bravi, non era facile vincere a Napoli!!!”

Il Rugby Civitavecchia ha avuto la voglia di vincere, un qualcosa in più rispetto alle scorse stagioni col Rugby Napoli Afragola: la cazzimma, nella sua accezione più completa. Sempre dallo staff: “A differenza degli altri ultimi campionati oggi ci sembra che abbiamo un sedicesimo giocatore in campo, anzi diciassettesimo in più, la voglia di giocare e di non commettere errori ed avere disciplina”. La cazzimma voglia di vincere è la nuova e distruttiva arma segreta messa a punto dallo staff tecnico e dai suggerimenti dei giocatori più esperti. Il Rugby Civitavecchia punta ad un ottimo finale di stagione.