Il covid torna minaccioso ma il sabato della movida resta un inno all’assembramento

Nel prossimo, imminente Dpcm, ci potrebbero essere ulteriori restrizioni dopo la recente impennata dei casi da coronavirus in Italia. Molti sono asintomatici, è vero ma il Governo pensa di varare nuove regole stringenti. Non più lockdown generale, però a farne le spese potrebbero essere di nuovo i commercianti se è vero che saranno anticipati gli orari di chiusura e vietati assembramenti fuori dai locali. I clienti potranno bere e consumare soltanto all’interno del locale. Questo per dare una sterzata alla movida che, stando a quanto si vede nei weekend rappresenta uno dei veri problemi. Anche ieri, nelle zone centrali di Civitavecchia file di giovani fuori da pub e locali, molti senza mascherine e senza il distanziamento di un metro.