Il covid non ferma teatri, cinema, stadi e palestre ma il consiglio comunale si

Si terrà domani il primo consiglio comunale del 2022, convocato in video conferenza, così come il secondo del mese di gennaio, in programma il 20. Si torna dunque ai collegamenti da remoto, alle linee wi-fi che saltano, all’audio che fa le bizze, ad una versione dell’assise che oggettivamente non ha molto senso di esistere. Ma per il Pincio la crescita dei casi da covid sono un ottimo motivo per tornare alla modalità da remoto. Resta da capire a questo punto il motivo per cui, a Civitavecchia, rimangono aperti i teatri, i cinema e le palestre. Luoghi al chiuso dove il numero di persone presenti e attaccate è infinitamente maggiore (in aula Pucci negli ultimi tempi quando va bene ci sono una ventina di persone, compresi i giornalisti). Al di là della scelta di passare alla versione on line del consiglio, domani si parlerà fra le altre cose, e collegamento internet permettendo, di itticoltura. Il 20 invece tornerà all’ordine del giorno il tema della riqualificazione della Frasca.