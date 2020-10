Il covid galoppa, Pronto soccorso del San Paolo in affanno. A Civitavecchia 7 ricoveri

Ora gli attuali positivi sono 147, con l'aumento di 18 avvenuto ieri, mentre i ricoveri nel reparto covid sono 7. L'età media dei positivi è di 45 anni, in isolamento sono in 266

Crescono i numeri dei positivi sul territorio e anche le strutture sanitarie iniziano ad andare in affanno. E’ il caso del Pronto soccorso, messo a dura prova dalle tante richieste di sostegno dell’utenza. Intanto, come fatto notare dai dati forniti dalla Asl Roma4 elaborati dal Comune, anche a Civitavecchia la curva sale. Ora gli attuali positivi sono 147, con l’aumento di 18 avvenuto ieri, mentre i ricoveri nel reparto covid sono 7. L’età media dei positivi è di 45 anni, in isolamento sono in 266.