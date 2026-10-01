Il cordoglio di Marietta Tidei per la scomparsa della professoressa Rita Centomini

"Lascia un grande vuoto in tutte le studentesse e gli studenti che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di averla come insegnante"

Riceviamo e pubblichiamo. La scomparsa della professoressa Rita Centomini lascia un grande vuoto in tutte le studentesse e gli studenti che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di averla come insegnante.

Rita Centomini non è stata soltanto una professoressa capace e appassionata della propria materia. È stata una presenza importante nella vita di tanti ragazzi e ragazze, una guida autentica, capace di sostenere, incoraggiare e accompagnare i suoi studenti ben oltre le aule scolastiche.

Ho avuto personalmente la fortuna di averla come insegnante al liceo classico e conserverò sempre il ricordo delle sue battute, della sua determinazione, della sua umanità e soprattutto dei valori che ha saputo trasmetterci. Valori che restano e che continuano a vivere nelle persone che hanno incrociato il suo cammino.

È stata, nel senso più profondo del termine, una maestra di vita, prima ancora che un’insegnante. La ricorderemo con affetto sincero e con una profonda gratitudine.

Alla sua famiglia e a tutte le persone che le hanno voluto bene rivolgo un abbraccio sincero e commosso.

Marietta Tidei

Consigliera regionale del Lazio