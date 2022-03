Il cordoglio del sindaco Tedesco per la perdita di Marco Palomba e Silvio Serangeli

“Civitavecchia in poche ore ha perso Marco Palomba e Silvio Serangeli. Il primo ha scritto pagine importanti per l’imprenditoria, la portualità e anche lo sport del nostro territorio. Il secondo, docente e storico appassionato, oltre che apprezzato giornalista, ha amato e contribuito a far crescere culturalmente la nostra terra. Alle famiglie di entrambi esprimo il mio cordoglio e voglio dire che la città ha perso due figure che non saranno dimenticate”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.