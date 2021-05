Il Consorzio Sport Civitavecchia parte col piede giusto: successo per il progetto “Centro Coni Avviamento allo sport”

Buona la prima. È decollata ufficialmente la collaborazione del Consorzio Sport Civitavecchia che giovedì si è presentato alla città presso il Parco Martiri delle Foibe. Nautilus, Emas, Basket Pyrgi, Civitavecchia Volley, Crc Rugby e As Gin hanno brillantemente tagliato i nastri di partenza organizzando le ultime giornate del Progetto “Centro Coni – Avviamento allo sport 2020”. Tanti bambini presenti, circa 60, provenienti dai vivai delle associazioni del Consorzio, che hanno sperimentato tanti sport attraverso gli esercizi proposti dai tecnici delle associazioni. Un evento grande, riuscito in ogni sua parte, coinvolgente, ma soprattutto il simbolo di una ripartenza che ha come obiettivo principale quello di riportare il sorriso sui volti dei bambini che per troppo tempo sono stati in casa a causa della pandemia. Man forte allo svolgimento della giornata è stata data anche dai ragazzi del liceo sportivo Guglielmo Marconi, che collaboreranno con le società anche per le prossime tappe svolgendo ore di PCTO. Ha risposto presente anche l’amministrazione comunale, nella persona del delegato allo sport Matteo Iacomelli che ha rivolto pubblicamente i suoi ringraziamenti al Consorzio: “Sono qui per rappresentare l’amministrazione comunale e il sostegno verso i progetti che il Consorzio sta proponendo e organizzando. Vi ringrazio per aver creato un evento così bello che vede protagonisti i bambini. Non è un momento facile per nessuno e ancor meno per voi che avete risentito delle chiusure, ma è bello vedere questa voglia di tornare a giocare e a divertirsi, a voi vanno i miei più sinceri ringraziamenti. “Archiviata la prima tappa il Consorzio si sta già concentrando sull’organizzazione delle prossime. L’appuntamento per la seconda giornata è giovedì 27 maggio con nuovi giochi e attività per tutti i bambini.