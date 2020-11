Valorizzare lo sport sano e promuovere le attività delle varie associazioni. È nato l’associazione “Consorzio Sport Civitavecchia”, un sodalizio formato da cinque società sportive locali, alcune delle quali da anni impegnate nelle rispettive discipline agonistiche. Sono la Nautilus, il Civitavecchia Rugby Centumcellae, l’Asd Civitavecchia Volley, l’Asd Basket Pirgy e la Ginnastica Civitavecchia. Il presidente del nuovo consorzio è Cesare Barbetta, riferimento della Nautilus, Andrea Pierosara, presidente del Pirgy, sarà il vice, a Viviana Marozza, presidente del Civitavecchia Volley, spetterà il ruolo di segretario-tesoriere, ad Andrea D’Angelo, presidente del Civitavecchia Rugby e Pierluigi Miranda, numero uno della Ginnastica Civitavecchia (neo consigliere federale), quello di consiglieri. Fra gli obiettivi della neonata associazione quello di contribuire allo sviluppo sportivo, di promuovere ed organizzare le attività principalmente rivolte alla popolazione di Civitavecchia e del comprensorio, di valorizzare ed organizzare attività sportive educative e di sostegno nei confronti dei bambini, dei disabili, degli anziani e delle classi sociali disagiate e bisognose in genere. “E’ nata una realtà importante – spiega il presidente Barbetta – intendiamo promuovere le attività delle associazioni che costituiscono questo sodalizio. Il nostro fine è quello di contribuire a far crescere lo sport nella nostra città e nelle realtà territoriali limitrofe. Come? Attraverso la promozione di tornei, di eventi e manifestazioni. Con un occhio di riguardo ai più giovani e alle persone più in difficoltà”. Cinque società molto conosciute nel territorio, si uniscono per dare un contributo ancora più forte alla comunità. “Lo facciamo in un momento molto difficile – spiegano – anche per mandare un segnale importante a tutto l’universo sportivo. Siamo aperti a tutte le società di Civitavecchia e disponibili ad accoglierle per cooperare per il bene del territorio”.