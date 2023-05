Il consiglio regionale sbarra la strada al ripescaggio di Enzo D’Antò

Oggi si votava per l'"annullamento dell’elezione di Marco Colarossi alla carica di consigliere regionale (per un presunto caso di ineleggibilità, ndc) e conseguente sostituzione con il candidato Vincenzo D’Antò"

“Il Consiglio regionale ha respinto oggi la decadenza del collega Marco Colarossi. Ci siamo posti sempre con serenità rispetto a questa decisione. Si chiude oggi un capitolo che non ci ha impedito di lavorare per il bene dei cittadini e delle comunità, continueremo con lo stesso impegno e la stessa determinazione, a onorare il mandato che ci hanno dato gli elettori”. Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio. Oggi infatti si votava per l'”annullamento dell’elezione di Marco Colarossi alla carica di consigliere regionale (per un presunto caso di ineleggibilità, ndc) e conseguente sostituzione con il candidato Vincenzo D’Antò”.