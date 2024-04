“Il consiglio comunale giovani sarà un ottima opportunità per la nostra città”

“Mi dispiace moltissimo per l’attacco social rivolto ai due giovani ragazzi che sono venuti a scuola con me per parlare del progetto del Consiglio comunale dei giovani. Mi dispiace perché credo che oggi questi ragazzi e con “questi” intendo un’intera generazione di giovani studenti, siano delle vere e proprie perle rare, in una società che promuove le challenge, i tik tok, gli stereotipi di bellezza.

Noi adulti, soprattutto chi tra noi ha anni di esperienza politica, sappiamo quanto ogni singolo ragazzo che si avvicina ad un ideale politico e all’azione civica sia fondamentale per costruire il futuro e per questo credo che colpire personalmente una giovane che, tra l’altro, si è fatta carico di proporre al consiglio comunale uno strumento volto al dibattito democratico e che consentirà ai ragazzi di incidere sugli obiettivi dell’amministrazione comunale riguardo alle politiche giovanili, sia stato solo un danno diretto e personale, sebbene mascherato dall’impersonalismo.

Continuo ad esprimere il mio rammarico soprattutto ricordando il consiglio comunale del 18 dicembre scorso, quando il regolamento è stato dibattuto. Una proposta approvata all’unanimità che ha riscosso il favore delle consigliere Baciu e Di Liello, insieme alla consigliera Fratarcangeli, le quali, se non ricordo male, si sono complimentate con i giovani promotori del progetto, in questo caso Ceccarelli e Pinzi, esprimendo, nei loro riguardi, note di sostegno ed escludendo la loro appartenenza a qualsivoglia partito o movimento politico. Purtroppo, dalla sua approvazione, nessun giovane di partito si è palesato invece, con stupore, apprendo dai social che ne esistono tante di queste risorse.

Dunque da questo chiacchiericcio voglio prendere solo ciò che c’è di buono per insegnare a questi ragazzi che anche i dibattiti e le battaglie politiche vanno condotte con maturità e con intelligenza, con onestà e con determinazione affinché non imparino, come prima cosa, la strumentalizzazione e la sterilità di certi atteggiamenti.

Faccio appello ai miei colleghi consiglieri comunali rappresentanti delle forze politiche cittadine di impegnarsi concretamente per la buona riuscita del progetto e anzi, di raccogliere iniziative ed idee dei giovani dei circoli locali e provinciali di riferimento e realizzare un vero e proprio strumento di lavoro democratico. Aiutiamoli ad iniziare questo percorso che fino ad oggi non si è mai concretizzato nella nostra città, perché a portalo a termine saranno proprio loro con le loro naturali capacità e propensioni”. Il residente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella.