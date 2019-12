“Il consiglio comunale commemora la figura di Enzo Foschi, scomparso ieri sera all’età di 75 anni. Direttore in pensione della Dogana di Civitavecchia, fu eletto più volte consigliere comunale, prima nel Psi e poi nelle fila dei Ds come indipendente. Per questo Comune ricoprì anche l’incarico di Assessore al Commercio. A nome del Sindaco Ernesto Tedesco, della Giunta e del consiglio comunale tutto, ne ricordiamo la figura unendoci al dolore della famiglia”. Questo quanto dichiara il Presidente del Consiglio comunale, Emanuela Mari. I funerali di Enzo Foschi si terranno oggi, giovedì 19 dicembre, in Cattedrale.

Sponsorizzato da