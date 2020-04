Il consiglio comunale ai tempi della quarantena e del coronavirus

Impossibilitati a convocare una seduta con i canoni tradizionali il Pincio ha organizzato una video conferenza super allargata per non rimanere indietro e affrontare tematiche importanti, in primis proprio quelli legati all'attualità

Si svolge oggi il primo consiglio comunale di Civitavecchia in versione unicamente online. Impossibilitati a convocare una seduta con i canoni tradizionali, a causa del coronavirus e all’obbligo di quarantena, il Pincio ha organizzato una video conferenza super allargata per non rimanere indietro e affrontare tematiche importanti, in primis proprio quelli legati all’attualità.