Il consiglio approva il rendiconto, c’è un avanzo di bilancio da mezzo milione di euro

E’ stato approvato questa mattina in consiglio comunale sul rendiconto del 2021. L’assessore Emanuela Di Paolo ha illustrato alcuni dati dell’ultimo esercizio finanziario, sottolineando soprattutto l’avanzo da oltre 500 mila euro rispetto all’anno precedente. “Un aspetto molto positivo considerando tutte le difficoltà dell’ultimo anno”, ha affermato la responsabile del settore economico del Pincio. Che ha anche parlato dei ristori e dei contributi ottenuti dal Comune. L’atto è passato con 13 voti, tutta la minoranza contraria, eccezion fatta per Vittorio Petrelli, che si è astenuto per l’ennesima volta.