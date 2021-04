Il “concorsone” di Allumiere ancora su La7, fari puntati su Pasquini e Mori. Focus anche sui pranzi della commissione

Ancora Allumiere protagonista all’interno della trasmissione “Non è l’Arena” su La7. E’ stata nuovamente fatta vedere, con i nomi scremati, la graduatoria della fase preselettiva, il documento più incriminato della vicenda. L’inviato della trasmissione condotta da Massimo Giletti, dopo Allumiere, si è recato a Tolfa per cercare il presidente della commissione del concorso Andrea Mori. Contattato telefonicamente dal sindaco di Tolfa Luigi Landi ha risposto di essere in smart working e si è negato al giornalista. E’ stato anche mostrato un ulteriore spezzone dell’intervista al sindaco di Allumiere Antonio Pasquini, ancora attaccato da Giletti durante la puntata. Si è parlato anche dei pranzi presso ristoranti di Civitavecchia da parte della commissione, e della presenza della moglie del presidente come competenza per l’esame di lingua straniera, cosa che avevamo anticipato tre giorni fa. L’inviato è stato anche a Guidonia per cercare i neo assunti “figli” del concorso. Durissimo il giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Peter Gomez: “E’ una porcata fatta per assumere gente”. In studio anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo e il vignettista Vauro Senesi. Domani intanto potrebbe arrivare la risposta dell’avvocato Stefano Trippanera, con studio legale a Tarquinia, in riferimento al parere pro veritate sul procedimento concorsuale svolto richiesto con delibera di giunta lo scorso 14 di aprile.