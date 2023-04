Il Comune senza dirigente all’urbanistica, la sostituzione entro una settimana

Dopo le dimissioni del dirigente coinvolto in un caso giudiziario, il Comune deve correre ai ripari. Da un lato si continua a procedere con la verifica degli atti firmati, per capire se c’è il rischio di incorrere in qualche ricorso, dall’altro si studia la strada più corta per arrivare ad una sostituzione, rapida e indolore. L’opzione sarebbe già stata trovata, se è vero che entro una settimana, massimo dieci giorni, potrebbe essere varata la soluzione interna. Una rivisitazione delle deleghe all’interno del Comune stesso, fra i dirigenti attualmente in carica.