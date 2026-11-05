Ieri è stata ripristinata l’illuminazione presso il Giardino Ennio Trenta, tornando così a garantire la piena fruibilità dell’area anche nelle ore serali. “Anche i piccoli interventi di manutenzione ordinaria contribuiscono a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e la sicurezza dei cittadini”, evidenzia l’Assessore ai Lavori pubblici, Patrizio Scilipoti.
Il Comune: “Ripristinata l’illuminazione al Giardino Ennio Trenta”
"Anche i piccoli interventi di manutenzione ordinaria contribuiscono a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e la sicurezza dei cittadini", evidenzia l’Assessore ai Lavori pubblici, Patrizio Scilipoti