Il Comune pubblica il bando per 43 box ai mercati di Regina Margherita e viale Lazio

Lo hanno annunciato in conferenza stampa il sindaco Ernesto Tedesco, l’assessore al commercio Dimitri Vitali, il consigliere comunale Pasquale Marino e la dirigente Sabrina Bodò. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 26 aprile. L’80% degli stalli saranno posizionati su piazza Regina Margherita, il restante a Campo dell’Oro, in viale Lazio. “La speranza è che questo avviso pubblico possa determinare una ampia partecipazione, soprattutto dei giovani. Ogni licenza può avere tre posteggi”, afferma Vitali. “Più si crea movimento e più il commercio vive. Inoltre con questa iniziativa ci sono possibilità concrete di creare nuovi posti di lavoro, oltre a qualificare il mercato stesso”.