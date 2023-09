Il Comune prepara 4 mila avvisi per il recupero dell’evasione ma con la rottamazione delle cartelle

Stanno per partire circa 4 mila avvisi di recupero di cartelle esattoriali, molte delle quali riguardanti la Tari antecedente al giugno del 2022. Iniziativa del Comune di Civitavecchia che, nella speranza di incassare delle somme importanti, allegherà alla lettera per gli utenti “smemorati” anche il modulo per la definizione agevolata. La “rottamazione” delle vecchie cartelle, da pagare senza more e sanzioni. Il Pincio ha messo in conto di incassare oltre 3 milioni di euro dal recupero dell’evasione fiscale, dato inserito a bilancio, sebbene ancora non ci siano riscontri precisi su quante richieste di definizione agevolata siano arrivate in Comune.