Il Comune ottiene un finanziamento da quasi un milione di euro per i “cassonetti intelligenti”

Saranno una ventina e l'amministrazione li distribuirà in diversi punti della città, a cominciare dalle periferie

Un bando che porterà nelle casse comunali 900 mila euro. E’ la somma che il Pincio potrà investire nel settore dei rifiuti dopo aver vinto una gara pubblica per l’acquisto dei “cassonetti intelligenti”. Saranno una ventina e l’amministrazione li distribuirà in diversi punti della città, a cominciare dalle periferie. Una scelta che va nella direzione impostata dalla giunta Tedesco, di modificare il sistema di raccolta differenziata, secondo Tedesco&co. troppo incentrata sullo schema del porta a porta, ritenuto inadeguato per alcune zone e anche troppo costoso.