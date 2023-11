Il Comune lancia la volata delle opere pubbliche, 14 milioni di euro per il 2024

La giunta comunale ha recentemente approvato il piano triennale delle opere pubbliche. Che quest’anno ha una rilevanza importante sull’annualità 2024, l’ultima di questa amministrazione comunale. Tanti gli interventi messi in agenda, per un totale di 14 milioni di euro di investimento, fra contributi che arrivano dal Pnrr, dai ministeri, dalla Città Metropolitana e dalla Regione. Si segnalano per esempio i lavori della strada delle Molacce e per il rafacimento del quartiere di Borgo Odescalchi. Per questi due interventi il Comune ha messo in conto rispettivamente 600 e 995 mila euro, la rigenerazione energetica dello Stadio del Nuoto, per un finanziamento di 1,1 milioni di euro, la riqualificazione di Borgata Aurelia, il quartiere che è divenuto di proprietà del Pincio grazie all’accordo con gli ex proprietari privati, gli eredi Marzano. Per il 2024 l’amministrazione comunale ha accantonato un importo di un milione di euro per le prime manutenzioni. Un milione e mezzo invece è stato inserito per le riasfaltature, grazie ad un mutuo con Cassa depositi e prestiti.