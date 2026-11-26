Notizie importanti in arrivo per ristoratori e commercianti di Civitavecchia. Con la nuova proposta di decreto dei Ministeri della Cultura e dello Sviluppo Economico, il nulla osta della Sovrintendenza servirebbe solo vicino ai siti di interesse culturale individuati come beni da tutelare. Per evitare disagi a chi ha già installato i dehors con le vecchie regole della zonizzazione comunale, l’assessore al commercio Giancarlo Cangani ha proposto una proroga delle attuali autorizzazioni.

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