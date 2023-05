Il Comune incassa 1,3 milioni di euro dalle multe

Non solo una riscossione forte per quello che riguarda l’evasione fiscale, soprattutto da Imu e Tari. Il Comun, nel rendiconto 2022 appena approvato, certifica un incasso da quasi 1,3 milioni di euro dalle sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada. In aumento di quasi 300 mila euro su quanto introitato lo scorso anno alla medesima voce. Fra le trasgressioni più diffuse il divieto di sosta. Sono state comminate oltre 900 rimozioni di veicoli.