È passata con i soli voti della maggioranza, 13, la delibera per l'istituzione della nuova provincia "Porta d'Italia"

È passata con i soli voti della maggioranza, 13, la delibera per l’istituzione della nuova provincia “Porta d’Italia”. Dopo il flop al primo tentativo è arrivato il via libera nella seduta di consiglio comunale che si è tenuta oggi in aula Pucci.